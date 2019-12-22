MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İçtiği bir yudum çay yüzünden ölüyordu!
ABONE OL
22.12.2019 - 13:58 | | DHA

İçtiği bir yudum çay yüzünden ölüyordu!

Antalya’da, içtiği çayın nefes borusuna kaçması sonucu ölümden dönen Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, hayatını, muhasebecisi Adem Uysal'ın kurtardığını söyledi. Yardımcı, "İlk müdahalede bulundu. Onun sayesinde hayattayım" dedi.

İçtiği bir yudum çay yüzünden ölüyordu!

Başkanı olduğu Antalya Kasaplar Odası'nca işletilen Organize Sanayi Bölgesi'ndeki et firmasında işçilerin maaş ödemelerini yapan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, muhasebecisiyle birlikte çay içti. Bir süre sonra muhasebecinin işi bitti. Yardımcı'nın 'Sen git, benim de işim bittiğinde buradan ayrılacağım' dediği Uysal, bir süre daha kalmak istediğini söyledi. Bu sırada gülerken, yudumladığı çay, Osman Yardımcı'nın nefes borusuna kaçtı. Yardımcı'ya müdahale eden Adem Uysal, bir yandan da 112 Acil Servis'e haber verdi. Bilinci kapanan ve nefes almakta güçlük çeken Yardımcı, ihbarla gelen sağlık görevlilerince Konyaaltı ilçesindeki özel hastaneye götürüldü. Yardımcı'ya, burada oksijen desteğinde bulunuldu. Müdahaleyle bilinci açılan Yardımcı, yaklaşık 5-6 saat gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

İLK İŞİ YİNE ÇAY İÇMEK OLDU

Osman Yardımcı, "Gitmesini istediğim muhasebecim gitmemekte ısrar edince hayatım kurtuldu. Yaklaşık 6 saat hastanede kaldım. Hala çay içmeye devam ediyorum" diyerek, elindeki çayı yudumladı.

 

 

 

 

Faciadan son anda kurtuldular! Baba o anları anlattıİstanbul'da, 15 aylık oğluyla birlikte bakkala giderken, lodos nedeniyle düşen profil çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtulan Burak Aşçı, o anları anlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Feci son! 29 gün sonra böyle bulundu

Feci son! 29 gün sonra böyle bulundu

65 yaş aylığına zam müjdesi!

65 yaş aylığına zam müjdesi!

Bu alet insanları delirtiyor!

Bu alet insanları delirtiyor!

Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?

Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?

Sıradaki Haber