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13.12.2019 - 01:38 |

iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

Binlerce vatandaşımızın vize ve pasaport işlemlerini gerçekleştirdiği iDATA ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri olan çalışma saatlerini derledik. Peki merakla araştırılan iDATA saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte 2020 iDATA çalışma mesai saatleri...

iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

iDATA HANGİ HİZMETLERİ VERİYOR?

iDATA vize başvurusunda bulunabilmeniz için iDATA web sayfasından randevu almanız gerekmektedir. iDATA ofislerinde sizler için mevcut olan ek hizmetler, biometrik fotoğraf çekimi, kargo ile pasaport teslimatı, fotokopi çekimi ve fax işlemleridir.

Ek hizmet ücretleri ve daha detaylı bilgi için Ek Hizmetler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

iDATA ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Vİze Başvuru Saatleri

Haftaiçi 08:00-12:30 / 13:30-17:30

Pasaport Dağıtım Saatleri

Haftaiçi 8:00-12:30 / 13:30-17:30

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