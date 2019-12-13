13.12.2019 - 01:38 |
iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri
Binlerce vatandaşımızın vize ve pasaport işlemlerini gerçekleştirdiği iDATA ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri olan çalışma saatlerini derledik. Peki merakla araştırılan iDATA saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte 2020 iDATA çalışma mesai saatleri...
iDATA HANGİ HİZMETLERİ VERİYOR?
iDATA vize başvurusunda bulunabilmeniz için iDATA web sayfasından randevu almanız gerekmektedir. iDATA ofislerinde sizler için mevcut olan ek hizmetler, biometrik fotoğraf çekimi, kargo ile pasaport teslimatı, fotokopi çekimi ve fax işlemleridir.
Ek hizmet ücretleri ve daha detaylı bilgi için Ek Hizmetler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
iDATA ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
Vİze Başvuru Saatleri
Haftaiçi 08:00-12:30 / 13:30-17:30
Pasaport Dağıtım Saatleri
Haftaiçi 8:00-12:30 / 13:30-17:30