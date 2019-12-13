iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

iDATA HANGİ HİZMETLERİ VERİYOR?



iDATA vize başvurusunda bulunabilmeniz için iDATA web sayfasından randevu almanız gerekmektedir. iDATA ofislerinde sizler için mevcut olan ek hizmetler, biometrik fotoğraf çekimi, kargo ile pasaport teslimatı, fotokopi çekimi ve fax işlemleridir.



Ek hizmet ücretleri ve daha detaylı bilgi için Ek Hizmetler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.



iDATA ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Vİze Başvuru Saatleri



Haftaiçi 08:00-12:30 / 13:30-17:30



Pasaport Dağıtım Saatleri



Haftaiçi 8:00-12:30 / 13:30-17:30