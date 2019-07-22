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22.07.2019 - 18:13

İdil, Dinyester ve Tiber Avrupa'da bulunan hangi tür coğrafi oluşumlardır? 22 Temmuz ipucu sorusu

Her gün büyük bir heyecanla oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu Avrupa'nın ünlü coğrafi oluşumları ile ilgili oldu. İşte 22 Temmuz ipucu sorusunun yanıtı...

İdil, Dinyester ve Tiber Avrupa'da bulunan hangi tür coğrafi oluşumlardır? 22 Temmuz ipucu sorusu

Avrupa'nın en ünlü coğrafi oluşumları, bugün online bir bilgi yarışmasının ipucu sorusuna konu oldu. Peki İdil, Dinyester ve Tiber Avrupa'da bulunan hangi tür coğrafi oluşumlardır? İşte 22 Temmuz ipucu sorusunun cevabı...

SORU

İdil, Dinyester ve Tiber Avrupa'da bulunan hangi tür coğrafi oluşumlardır?

CEVAP

Nehir

Akıntıya kapılan 6 çocuktan 4'ü kurtarıldıAdana'da sulama kanalına düşen toplarını almak için suya giren 6 çocuktan 4'ü kurtarılırken, kaybolan 2 çocuğu arama kurtarma çalışması başlatıldı
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