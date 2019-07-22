22.07.2019 - 18:13
İdil, Dinyester ve Tiber Avrupa'da bulunan hangi tür coğrafi oluşumlardır? 22 Temmuz ipucu sorusu
Her gün büyük bir heyecanla oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu Avrupa'nın ünlü coğrafi oluşumları ile ilgili oldu. İşte 22 Temmuz ipucu sorusunun yanıtı...
Avrupa'nın en ünlü coğrafi oluşumları, bugün online bir bilgi yarışmasının ipucu sorusuna konu oldu. Peki İdil, Dinyester ve Tiber Avrupa'da bulunan hangi tür coğrafi oluşumlardır? İşte 22 Temmuz ipucu sorusunun cevabı...
SORU
İdil, Dinyester ve Tiber Avrupa'da bulunan hangi tür coğrafi oluşumlardır?
CEVAP
Nehir