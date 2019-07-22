İdil, Dinyester ve Tiber Avrupa'da bulunan hangi tür coğrafi oluşumlardır? 22 Temmuz ipucu sorusu

Avrupa'nın en ünlü coğrafi oluşumları, bugün online bir bilgi yarışmasının ipucu sorusuna konu oldu. Peki İdil, Dinyester ve Tiber Avrupa'da bulunan hangi tür coğrafi oluşumlardır? İşte 22 Temmuz ipucu sorusunun cevabı...



SORU



İdil, Dinyester ve Tiber Avrupa'da bulunan hangi tür coğrafi oluşumlardır?



CEVAP



Nehir