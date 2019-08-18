'İdlib’deki araziler gerekçesi olsun'

Fırat’ın doğusuna operasyon planlarının masada olduğu şu günlerde, Hz. Mevlana’nın 22’nci kuşaktan torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi ile kuzeni Yusuf Genç, İdlib ve Afrin’de dedelerinden kalan şahsi mülklerin akıbetinden endişeli. İdlib civarındaki 80 bin dönümlük tarım arazisinin Çelebi ailesi adına, Afrin’deki 82 bin hektarlık arazilerin ise Genç ailesi vârisleri adına Suriye makamları tarafından onaylanmış tapu kayıtları bulunuyor.

Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi, söz konusu arazilere, Suriye devleti tarafından el konulduğunu, arazilere ait tapu kayıtlarının 1994 yılında Suriye makamlarına tasdik ettirildiğini belirterek şunları söyledi:

‘Mehmetçik arazide’

“Dedelerimizden kalan topraklarda şu an Mehmetçiklerimiz asayiş sağlıyor. Bizim gönlümüzden geçen Türk askerinin bölgede varlığını devam ettirmesi. Galatasaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Emre Öktem’den Lozan ve uluslararası antlaşmalar çerçevesinden hukuki kazanımlarımızın ne olacağını araştıracak. Onaylı tapularımız uluslararası arenada Türkiye’nin elini güçlendirir. Yetkililerimiz, isterse kuzeyde oluşturulması planlanan güvenli tampon bölge için bizim tapularımızı gerekçe gösterebilir. Mehmetçik şu an bize ait arazilerde.”

Çelebi, arazi meselesi ve süreç hakkında ise şunları anlattı:

“Annemin dedesi Cemil Paşa, Osmanlı döneminde Halep Valiliği yaptı. Şu an Halep’te Cemiliye diye bilinen mıntıkanın ismi dedemin adından geliyor. Özellikle İdlib çevresindeki 80 bin dönümlük arazi, ailemiz adına kayıtlı. Suriye’den 1994’de aldığımız resmi tasdikli tapuların orijinalleri bizde. Suriye devleti yıllardır, ailemize ait bu arazilere el koymuş durumda. Devletimiz, vatandaş mağdur olduğunda nasıl ki ülke içerisinde koruyorsa, yurtdışında aynı korumayı göstermek zorunda.”

12 köy ve kasabada arazi

Hz. Mevlana’nın 22’nci kuşaktan torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi’nin kuzeni Yusuf Genç ise, ellerindeki tapularla ilgili, “Babam Arif Genç Halep doğumlu. Babamın anne tarafından 12 köy ve kasabada 82 bin hektarlık kayıtlı, tescilli arazimiz var. Rahmetli babam 1973 yılında Şam’a gidip, ailemize ait bu arazilerin tapu kayıtlarını tasdik ettirdi. Tescil ettirilen tapu kayıtları hem Türk Konsolosluğu’na, hem Türkiye Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne tescil ettirildi. Dosyamız hazır” dedi.