İdlib’den dünyaya ‘ölüyoruz’ feryadı

Suriye rejiminin son günlerde artan hava saldırılarıyla zor günler yaşayan İdlib’de hastaneler doldu taştı. Doktorlar, “Sürekli hava saldırısı olacak” endişesi yaşayan sivillerde psikolojik rahatsızlıkların arttığını belirtiyor. Saldırılarda hastanelerin de hasar görmesi nedeniyle mevcut hastanelerle ihtiyaç sahiplerine yetişmekte zorluk çeken doktorlar, “Bir cihaz bozulduğunda yerine yedek cihazımız yok. İlaç temini konusunda sorunlar yaşıyoruz” diye konuşuyor. Hava saldırısında bacağından yaralanan bir İdlibli ise, “Biz Esad’ı istemiyoruz ve sevmiyoruz. Bu yüzden bizi öldürmek istiyor. Dünya bizi duysun. Ölmemize izin vermeyin” diyor.

Zor şartlarda

Suriye rejimine ait savaş uçaklarının yoğun bir şekilde devam ettirdiği hava saldırıları sonrası siviller evlerini terk ederek güvenli bölgelere kaçarken, hastaneler ise bu yaralananlara zor şartlar altında hizmet vermeye devam ediyor. İdlib’in farklı noktalarında bulunan 3 hastaneye yaptığımız ziyarette doktorlardan bilgi aldık. Güvenlik gerekçesi ile isim ve bulundukları bölgenin adlarının paylaşılmadığı hastanelerin Latamaina, Han Şeyhun, Maaret el Numan ve Serakip’de bombalanan hastanelerle aynı kaderi paylaşmaları istenmiyor.

Uzun yıllar Fransa’da doktorluk yaptıktan sonra 2011 yılından itibaren İdlib’e dönen Ahmet Kavusa,” Son dönemde artan hava saldırıları nedeniyle psikolojik rahatsızlık şikayetiyle hastaneye gelenlerin sayısında artış oldu. Araba kornası ya da iş makinesi sesinden korkup hava saldırısı başladığını sanan hastalar var. Artan hava saldırıları yüzünden ölüm korkusu psikolojilerini olumsuz etkiliyor” dedi. Halep’e bağlı Hattan köyünde 6 gün önce rejime bağlı bir keskin nişancı saldırısında yaralanan Muhammed Mustafa Bereket, “Evden çıkmış yürüyordum. Bizim köye yakın bir mesafede bulunan rejim askerleri eğlenmek için sivilleri hedef alıyor. Doktorlar mermi çıkarken omuriliğimi zedelediği için yürümekte zorlanacağımı söyledi” dedi.

‘Toz duman oldu’

30 yaşındaki Muhammed Mahmud Hammu, hava saldırısında yaralandığını belirterek, “Ailemi güvenli bir bölgeye bırakıp geri döndüm. Evde kalan son eşyaları alacaktım ama hava saldırısında yaralandım” diye konuştu. Şerhabil El Abbas da, sobada kullanmak için mazot almaya gittiği sırada saldırıya yakalandığını söyledi. Abbas, “Uçak sesini duydum sonra ortalık toz duman oldu. Şarapnel bacağıma saplandı. Tedavi oldum ve evime dönüyorum. Bütün bunlar başımıza Esad’ı istemediğimiz için geliyor. Biz Esad’ı istemiyoruz ve sevmiyoruz. Bu yüzden bizi öldürmek istiyor” dedi.