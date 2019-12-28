İdlibli sivillerin kaçışı sürüyor...

Suriye’de Rusya ve İran destekli Esad rejiminin muhalefetin elindeki İdlib’e yönelik havadan ve karadan saldırıları son günlerde artarak devam ederken, bölgedeki sivillerin kaçışı sürüyor. Özellikle Maarat el Numan ve çevresi yoğun şekilde bombalanırken bölgeden kaçan sivilerin sayısı 240 bine ulaştı.



İdlib’de Gerginliğin Azaltma Bölgesi olarak ilan edilen bölgelerin Esad rejimi tarafından bombalanması nedeniyle büyük bir sivil göç yaşanıyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre şu ana kadar 240 bin sivil Türkiye sınırına yakın Atma, Sermede, Salkın, Ermene, Hazzano ve Maarret Misrin kasabalarında kurulan kamp alanlarında ve arazilere yerleştirildi.









Yaklaşık bin kadar aile ise Cinderes, Afrin kırsalı ve El Bab bölgesine göç etti. Yerel kaynaklar bu rakamların kamplar dışındaki hasarlı binalara ve boş aralarizilere yerleşenlerle 300 bini aştığı belirtiliyor. Bombardımanlar nedeniyle 114 bin çocuğun ise eğitime devam edemediği öğrenildi.



Bomba yağdı



Maddi zorluklar nedeniyle evlerini terk edemeyen sivillerin bölgeden tahliyesi için Beyaz Baretliler ve bölgedeki muhaliflerin çalıştığını öğrenildi. Öte yandan rejim uçakları tarafından havadan bombardımana tutulup, askerler tarafından ablukaya alınan Maarat el Numan ve kırsalına Esad güçlerinin 6 kilometre kadar yaklaştığı öğrenildi.



11 günde 86 sivil öldü



Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), İdlib’e 15-25 Aralık tarihlerinde düzenlediği yoğun saldırılarda 21’i çocuk, 18’i kadın toplam 86 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Rejim ve Rusya’nın bombardımanlarında okullar 9, sağlık merkezleri 2, pazar yerleri ise 6 defa hedef alındı. 11 günlük sürede saldırılardan kaçan sivillerin kullandıkları güzergahlar 9, sığınmacı kampları ise 3 kez bombalandı. Rejime ait helikopterler de sivil yerleşimlere en az 248 varil bombası saldırısı düzenlendi.