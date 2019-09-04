İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, Twitter hesabı üzerinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa dilekçesini sosyal medya hesabından paylaşan Bağış, "Profesyonel bir yönetim anlayışını umarak kabul ettiğim fakat maalesef bulamadığım İETT Genel Müdürlüğü görevinden bugün itibariyle verdiğim dilekçeyle ayrılıyorum" açıklamasında bulundu.

Bağış'ın istifa dilekçesinde ise "İş ahlakım, anlayışım, ilkelerim ve kendime duyduğum saygı gereği İETT Genel Müdür Vekilliği görevimden istifa ediyorum" ifadelerine yer verildiği görüldü.