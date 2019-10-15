İETT koltuklarına ‘farkındalık’ giydirmesi

Yolculukların farkındalığını arttırmak için; engelli, yaşlı, hamile ve çocuklu kadınlar için ayrılmış koltuklarda artık uyarı levhaları yerine; yaşlı, engelli, hamile ve çocukluların temsil edildiği figürler yer alacak. Kılıflara işlenen figürler otobüslere yerleştirilmeye başlandı.



Sayısı da artıyor



Şimdilik az sayıdaki otobüste test edilen yeni uygulama ile farkındalık yaratmak, yolcu memnuniyetini arttırmak hedefleniyor. İETT ayrıca, özel yolcular için ayrılan 4 koltuk sayısını, yeni alacağı otobüslerde 6’ya çıkarmak için çalışma yapacak.



İETT Genel Müdürü Hamdi Alper Kolukısa, özel koltukların kenarlarında yer alan uyarı levhalarının vatandaşlar tarafından yeterince fark edilmediğine dikkat çekerek, “Bu özel yolcu koltuklarımız bazen diğer yolcularımız tarafından da kullanılıyor. Bu da, o koltuklarda asıl oturması gereken yolcularımızın seyahatlerinde zorluk anlamına geliyor. Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından Ocak ayından sonra, tüm otobüslerimizde özel desenli koltuklarımızla yolcularımıza hizmet vereceğiz” dedi.