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13.12.2019 - 21:10 | | AA

İfadeleri kan dondurmuştu... Ceren Özdemir cinayetinde flaş gelişme!

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık Özgür Arduç'un yargılanmasına 23 Aralık'ta başlanacağı bildirildi.

İfadeleri kan dondurmuştu... Ceren Özdemir cinayetinde flaş gelişme!

Ordu Baro Başkanı ve Özdemir ailesinin avukatı olan Haluk Murat Poyraz, yazılı açıklamasında, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının, 2019/12971 soruşturma numarası üzerinden yaptığı soruşturmada, Ceren Özdemir cinayeti ve "iki kamu görevlisine karşı öldürmeye teşebbüs" eylemlerini ayırıp iki ayrı iddianame düzenlediğini ve 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki ayrı dava açtığını belirtti.

Ceren Özdemir davasında, sanık Özgür Arduç'un, "canavarca hisle kasten öldürme" suçunu düzenleyen TCK'nın 82/b maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasının istendiğini aktaran Poyraz, sanığa iyi hal indiriminin de uygulanmamasının istendiğini aktardı.

Arduç hakkında açılan diğer davaya da işaret eden Poyraz, bu davada da sanığın kamu görevlilerine karşı "öldürmeye teşebbüs" suçu nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapsinin istendiğini ancak eylemin teşebbüs aşamasında kalması dolayısıyla cezasında indirime gidilmesinin istendiğini kaydetti.

Poyraz, bu davada da sanığa iyi hal indiriminin uygulanmamasının istendiğini belirterek, sanık hakkındaki her iki davanın iddianamesinin de Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildiği bilgisini paylaştı.

İfadeleri kan dondurmuştu... Ceren Özdemir cinayetinde flaş gelişme

Haluk Murat Poyraz, sanığın, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin 23 Aralık 2019'da, saat 10:00'da ilk kez hakim karşısına çıkacağını ve yakından takip ettikleri davaya baro olarak da katılma talebinde bulunacaklarını vurguladı.

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