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15.11.2019 - 17:42 | | DHA

Iğdır'da köy evinde 2,5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Şıracı köyünde bir evde yapılan aramada, 2 kilo 406 gram metamfetamin ele geçirildi.

Iğdır'da köy evinde 2,5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şıracı köyünde yaşayan A.A. ve A.A. isimli şahısların, evlerinde uyuşturucu madde gizlediklerini tespit etti. 14 Kasım günü eve baskın yapan jandarma, 2 kilo 406 gram metamfetamin madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Karaköy'de tepki çeken saldırıKaraköy'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.
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