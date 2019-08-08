Iğdır'da sosyal medya üzerinden terör propagandasına gözaltı

Bir istihbaratı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yaptı.

Çalışmalar sonucu kentteki çeşitli adreslere yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.