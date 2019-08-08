MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemIğdır'da sosyal medya üzerinden terör propagandasına gözaltı
08.08.2019 - 13:57| AA

Iğdır'da sosyal medya üzerinden terör propagandasına gözaltı

Iğdır'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'da sosyal medya üzerinden terör propagandasına gözaltı

Bir istihbaratı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yaptı.

Çalışmalar sonucu kentteki çeşitli adreslere yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

Sıradaki Haber