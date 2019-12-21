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21.12.2019 - 11:50 | | DHA

İğrenç! Abisi yokken yengesinin evine gitti! Çığlıklardan sonra...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde M.İ. (43), ağabeyinin boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği yengesi G.B.'ye (40) cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

İğrenç! Abisi yokken yengesinin evine gitti! Çığlıklardan sonra...

Çorlu’nun Seymen Mahallesi’nde meydana gelen olayda, M.İ., ağabeyinin boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği G.B.’nin evine gitti. Burada yengesine cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen M.İ., kadının çığlıklar atması üzerine evden kaçtı.

G.B.’nin jandarmaya giderek şikayette bulunması üzerine M.İ.,evinde yakalanarak gözaltına alındı.

İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.İ., İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.İ., çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘cinsel istismar’ suçundan tutuklandı.

Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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