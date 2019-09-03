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03.09.2019 - 20:09| İHA

İğrenç iddia! Mahalle karıştı

Erzurum’da kız çocuğunu tacizde ettiği iddiasıyla mahallelinin linç girişiminde bulunduğu şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

İğrenç iddia! Mahalle karıştı

Yakutiye ilçesine bağlı Gülahmet Caddesi üzerinde iddialara göre, 4 yaşındaki S.D. evlerinin önünde oyun oynarken tanımadığı bir kişi tarafından bir apartmana götürüldü. Durumu gören S.D.’nin annesi mahalleliden yardım istedi. S.D.’yi taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, mahallelinin linç girişiminde bulunduğu polis ekipleri tarafından ekip aracına bindirip ilk önce hastaneye daha sonra da polis merkezine götürüldü.

Taciz iddiası üzerine yabancı uyruklu şahsın evine girmek isteyen öfkeli kalabalığa polis müdahale etti. Olaya karışan 5 kişi gözaltına alınarak Gölbaşı Polis Merkezine götürüldü. Emniyet güçleri, mahallede geniş çaplı önlem aldı

Linç edilmekten polis kurtardıKocaeli’nin Gölcük ilçesinde sosyal deney görüntüsü çekmek için yarı çıplak şekilde sokakta dolaşan vatandaşı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı. Polis merkezine götürülen şahıs için polis ekibi, mağazadan kıyafet aldı.
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