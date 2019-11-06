İHA’lar eşliğinde 2. ortak devriye

Türkiye ve Rusya, Suriye’nin kuzeyindeki ikinci ortak kara devriyesini dün Fırat’ın doğusunda gerçekleştirdi. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine karşılık gelen Ayn El Arap’ta (Kobani) başlayan devriye, Tel Abyad kırsalına kadar uzandı. 73 kilometre uzunluğundaki güzergâhta atılan devriyeye, Türkiye ve Rusya’dan dörder zırhlı araç ve İHA’lar katıldı. İki saat süren devriye sırasında, Ayn el Arap kırsalında terör örgütü PKK/YPG sempatizanları, TSK’ya ait zırhlı araçlara taş attı.



Tel Abyad’ın batısı



Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinden çekilmesi için başlatılan 150 saatlik sürenin ardından, Fırat’ın doğusunda Türkiye-Rusya ortak kara devriyeleri sürüyor. İlki 1 Kasım’da, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinin doğusunda, Derbesiye-Kamışlı hattında gerçekleştirilen ortak devriyenin ikincisi dün harekât bölgesinin batısında atıldı. Tel Abyad’ın batısı ile Ayn el Arap’ın doğusunda kalan bölgede gerçekleştirilen devriye öncesinde, belirlenen güzergâhta Rus askeri polisleri el yapımı patlayıcı (EYP) olasılığına karşı arama-tarama faaliyeti yaptı.



TSK’ya ait İHA’lar da güzergâhı havadan kontrol etti. Güzergâh güvenliğinin sağlanmasının ardından TSK’ya ait Kirpi model dört zırhlı araç, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin doğusundaki Mert İsmail Köyü’ne geldi. Sınır hattında iki ülke askeri yetkililerin koordinasyon görüşmelerinin ardından TSK zırhlıları, Ayn el Arap kırsalına geçiş yaptı. Hazırlıkların tamamlanmasıyla, dört Türk zırhlısı ile dört Rus zırhlısından oluşan konvoy, Tel Abyad kırsalına doğru harekete geçti.

TSK ve Rus unsurları, Ayn el Arap’ın doğusu ile Tel Abyad’ın batısı arasındaki devriye faaliyetini, iki saatte tamamladı. İlk devriye ise dört saatte tamamlanmıştı.



Bayraklar takılmadı



Devriye konvoyuna havadan İHA’lar da eşlik etti. İlk devriye de olduğu gibi zırhlı araçların üzerinde Türk ve Rus bayraklarının yer almadığı görüldü. Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, devriye faaliyetinin planlandığı gibi tamamlandığını belirterek, “Türk ve Rus askeri unsurları, 73 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriye yaptı” bilgisini paylaştı.



Kalın: PYD/YPG’nin paçavrasına rastlanmadı



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ilk devriyenin sonuçlarına ilişkin, “Herhangi bir PYD/YPG paçavrasına rastlanmadı. Onların mevcudiyetine dair olumsuz bir tespit yapılmadı. Üç noktada tünel çalışması yapıldığı tespit edildi” demişti. Devriyeler sayesinde TSK, PKK/YPG’nin çekilip çekilmediğini inceleyerek raporlar oluşturuyor. Ardından mutabakata aykırı gelişmeler hem sahada hem de Ankara’da oluşturulan çalışma grubunda Rus muhataplarla iletiliyor.