‘İhraç olağanüstü bir durum değil’

Best FM’de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ünal, FETÖ’nün siyasi ayağına yönelik tartışmaların hatırlatılması üzerine, “Bunlar siyasete sızmadılar, devlete sızdılar. Biz AK Parti’nin içerisinde kim vardı hepsini isim isim biliyoruz. 17-25 Aralık’tan sonra da bunların hepsi istifa etti, gitti zaten” değerlendirmesinde bulundu.



‘Rutin bir işlem’



AK Parti MYK toplantısında alınan ihraç talebi kararlarının sorulması üzerine Ünal, şöyle dedi: “İç tüzüğümüzün 117/7’nci maddesine göre bu ihraç talebi istenmiştir. İç tüzüğe aykırı davranan, daha önce genel başkan yardımcılığı yapmış iki milletvekili, milletvekilliğimizi yapmış bir kişi ve daha önce bu partinin Genel Başkanlığını yapmış Ahmet Davutoğlu’yla ilgili konu MYK gündemine geldiğinde konu değerlendirildi. Rutin bir işlem olarak oy birliğiyle Merkez Disiplin Kurulu’na ihraç talebiyle sevklerine karar verildi. Yani bu olağanüstü bir durum değil. Bu fiili işleyen her bir parti üyesine uygulanan bir durum. Eleştiri konusuna gelince, AK Parti eleştiriye son derece açıktır ama takdir edersiniz ki siyasi partiler kendi meselelerini kendi içlerinde konuşurlar. Yani siyasi partilerin kendi mensupları birbirleriyle medya üzerinden konuşmaz bir. İki, bu konuşmalarında da ağır tahkir, tezyif içeren bir dil kullanılmaz.”