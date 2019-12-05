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05.12.2019 - 23:00 | | AA

Ä°kaz ettiÄŸi avcÄ±lar tarafÄ±ndan vuruldu

Samsun'un Terme ilÃ§esinde DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar ÅžefliÄŸinde gÃ¶revli bir saha bekÃ§isi, sahil kenarÄ±ndaki avcÄ± grubu durdurmak iÃ§in ikazda bulunduÄŸu sÄ±rada avcÄ±lardan birinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu vurularak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â

Ä°kaz ettiÄŸi avcÄ±lar tarafÄ±ndan vuruldu

AkÅŸam saatlerinde GÃ¶lyazÄ± Mahallesi Ã‡obanyataÄŸÄ± mevkisinde jandarma sorumluluk alanÄ±nda, sahil kenarÄ±ndaki avcÄ± gurubunu durdurmak iÃ§in avcÄ±lara ikazda bulunan YÃ¼ksel Berk'e ateÅŸ edildi.

BaÅŸÄ±ndan yaralanan Berk'in olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerince hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi.

Ä°kaz ettiÄŸi avcÄ±lar tarafÄ±ndan vuruldu

Jandarma ekipleri, geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi alarak Ã§alÄ±ÅŸama yÃ¼rÃ¼ttÃ¼.

KaÃ§an ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Ä°kaz ettiÄŸi avcÄ±lar tarafÄ±ndan vuruldu


    Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarÄ±lamadÄ±Manisaâ€™nÄ±n Yunusemre ilçesinde muhtar olduÄŸu öÄŸrenilen bir kiÅŸi kullandÄ±ÄŸÄ± otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince köprüden uçarak hayatÄ±nÄ± kaybetti.
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