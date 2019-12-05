05.12.2019 - 23:00 | | AA
Ä°kaz ettiÄŸi avcÄ±lar tarafÄ±ndan vuruldu
Samsun'un Terme ilÃ§esinde DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar ÅžefliÄŸinde gÃ¶revli bir saha bekÃ§isi, sahil kenarÄ±ndaki avcÄ± grubu durdurmak iÃ§in ikazda bulunduÄŸu sÄ±rada avcÄ±lardan birinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu vurularak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â
AkÅŸam saatlerinde GÃ¶lyazÄ± Mahallesi Ã‡obanyataÄŸÄ± mevkisinde jandarma sorumluluk alanÄ±nda, sahil kenarÄ±ndaki avcÄ± gurubunu durdurmak iÃ§in avcÄ±lara ikazda bulunan YÃ¼ksel Berk'e ateÅŸ edildi.
BaÅŸÄ±ndan yaralanan Berk'in olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerince hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi.
Jandarma ekipleri, geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi alarak Ã§alÄ±ÅŸama yÃ¼rÃ¼ttÃ¼.
KaÃ§an ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.