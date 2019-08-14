MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemİki arkadaşın birer gün arayla sır intiharı!
14.08.2019 - 14:30| İHA

İki arkadaşın birer gün arayla sır intiharı!

Adana'nın Pozantı ilçesinde iki arkadaş birer gün arayla intihar etti. İntihar eden gencin sosyal medyadan, kendisinden bir gün sonra intihar eden arkadaşıyla ilgili paylaşımı dikkat çekti.

İki arkadaşın birer gün arayla sır intiharı!
Birer gün arayla yaşandı! İki arkadaş... Nedenini kimse bilmiyor
Birer gün arayla yaşandı! İki arkadaş... Nedenini kimse bilmiyor
Birer gün arayla yaşandı! İki arkadaş... Nedenini kimse bilmiyor
Haberin Tüm Fotoğrafları

Edinilen bilgiye göre, dün Zafer Mahallesi Yakut Sokak'ta yol ortasında Ö.A. (23) isimli genç, kafasına pompalı tüfekle ateş ederek intihar etti. Görgü şahitlerinin olay yerine çağırdığı sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi polisin incelemesinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bugün otopsinin ardından Ö.A.'nın cenazesi morgdan alınarak cenaze toprağa verildi.

Bugün de Ö.A.'nın uzaktan akrabası ve arkadaşı olan E.Y. (30) da, Eskikonacık Mahallesi'ndeki evlerinde pompalı tüfekle intihar etti. Arkadaşı gibi başına ateş ettiği belirlenen E.A'nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bu arada yapılan araştırmada Ö.A.'nın sosyal medya hesabından dün intihar ettiği sokağın ve mahallenin adresini paylaştığı görüldü. Ayrıca Ö.A'nın yine sosyal medya hesabında bugün evinde intihar etmiş halde bulunan E.Y. ile de ilgili "Gerçek Ö.A.'yım E.Y. farklı değil" paylaşımı yaptığı görüldü.
Bu paylaşımının ardından polis yaşanan intiharları detaylı şekilde incelemeye aldı. Polis ve savcılık Ö.A'nın arkadaş grubu arasında başka intiharlar olabileceği üzerinde duruyor.

Sokak ortasında tekme tokat birbirlerine girdilerDüzce'de şehir merkezinde karşı karşıya gelen iki grup bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Tekme tokat kavga edenleri etrafta bulunan vatandaşlar ayırdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kız kardeşini 'Kötü yola düşmüştür' diye öldürmüş

Kız kardeşini 'Kötü yola düşmüştür' diye öldürmüş

Okullar ne zaman açılacak? İşte yaz tatilinin sona ereceği tarih...

Okullar ne zaman açılacak? İşte yaz tatilinin sona ereceği tarih...

FETÖ'den aranırken, bayram ziyaretinde yakalandı

FETÖ'den aranırken, bayram ziyaretinde yakalandı

Dönüş trafiği başladı! TEM kilit

Dönüş trafiği başladı! TEM kilit

Sıradaki Haber