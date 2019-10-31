31.10.2019 - 09:37 | | AA
Ä°ki askerin bulunduÄŸu araç kaza yaptÄ±
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasÄ±nda iki uzmanÂ Ã§avuÅŸ yaralandÄ±.
Uzman Ã§avuÅŸ Ä°.N'nin kullandÄ±ÄŸÄ± 24 AAF 608 plakalÄ± otomobil,ÂErzincan-Ã‡aÄŸlayan kara yolu AFAD Deposu yakÄ±nlarÄ±nda sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n direksiyonÂ hakimiyetini kaybetmesi sonucu ÅŸarampole devrildi.
Yaralanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ä°.N. ile yanÄ±nda bulunan arkadaÅŸÄ± uzman Ã§avuÅŸ U.D,Âkaza yerine Ã§aÄŸrÄ±lan ambulansla Erzincan MengÃ¼cek Gazi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rmaÂ Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
YaralÄ±lardan U.D'nin hayati tehlikesinin bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
Ä°l Jandarma KomutanÄ± KÄ±demli Albay Halil AltÄ±ntaÅŸ da hastaneye giderekÂ yaralÄ±larÄ±n durumu hakkÄ±nda bilgi aldÄ±.
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