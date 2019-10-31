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31.10.2019 - 09:37 | | AA

Ä°ki askerin bulunduÄŸu araç kaza yaptÄ±

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasÄ±nda iki uzmanÂ Ã§avuÅŸ yaralandÄ±.

Ä°ki askerin bulunduÄŸu araç kaza yaptÄ±

Uzman Ã§avuÅŸ Ä°.N'nin kullandÄ±ÄŸÄ± 24 AAF 608 plakalÄ± otomobil,ÂErzincan-Ã‡aÄŸlayan kara yolu AFAD Deposu yakÄ±nlarÄ±nda sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n direksiyonÂ  hakimiyetini kaybetmesi sonucu ÅŸarampole devrildi.

Yaralanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ä°.N. ile yanÄ±nda bulunan arkadaÅŸÄ± uzman Ã§avuÅŸ U.D,Âkaza yerine Ã§aÄŸrÄ±lan ambulansla Erzincan MengÃ¼cek Gazi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rmaÂ  Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

YaralÄ±lardan U.D'nin hayati tehlikesinin bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Ä°l Jandarma KomutanÄ± KÄ±demli Albay Halil AltÄ±ntaÅŸ da hastaneye giderekÂ  yaralÄ±larÄ±n durumu hakkÄ±nda bilgi aldÄ±.

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