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02.09.2019 - 00:03| DHA

İki aylık anne 4'üncü kattan atlayarak intihar etti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 2 ay önce bebeği dünyaya gelen Pınar Kutlu (25), 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti.

İki aylık anne 4'üncü kattan atlayarak intihar etti

Olay akşam saatlerinde Bursa'nın Yenişehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 aylık bir kız çocuğu annesi Pınar Kutlu, İbrahim Hakkı Bey Bulvarı'nda bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan atladı. Kutlu'nun atladığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Pınar Kutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Pınar Kutlu'nun cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

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