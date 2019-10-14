İki gün önce işe başlamıştı! Feci son

Olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü Esenyurt Zafer Mahallesi'nde yapımı devam eden 5 katlı bir binada meydana geldi. İnşaatın 5’inci katında çalışan H.G. (39), dengesini kaybedip, düştü. Yaklaşık 25 metre yükseklikten yere çakılan H.G. ağır yaralandı. İş arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.G.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleri alarak, H.G.’nin çalışma arkadaşlarının ifadelerine başvurdu.

İKİ GÜN ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ

39 yaşındaki H.G.’nin inşaattan düşerek hayatını kaybetmesi çalışma arkadaşlarını hüzne boğdu. Kaldırıma oturan işçiler uzun süre yerlerinden kalkamadı. 5’inci kattan düşerek hayatını kaybeden H.G.’nin ise iki gün önce inşaatta işe başladığını öğrenildi. Polis, H.G.’nin ölümüyle ilgili tahkikat başlattı