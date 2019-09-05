İki gündür kayıp kadın, ormanlık alanda bulundu

Gökçebey ilçesine bağlı Pazarlıoğlu köyündeki evinden, Salı günü sabah saatlerinde ayrılan Şükriye Pazarlıklı'dan haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Zihinsel engelli Şükriye Pazarlıklı'yı bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ormanlık alanda yoğunlaştırılan arama çalışmalarından ilk gün bir sonuç alınamadı. Bugün çalışmaya Düzce Jandarma Komutanlığı Köpekli Arama Timi de katıldı. Şükriye Pazarlıklı, öğlen saatlerinde köye yakın bir tepede açlık ve susuzluktan bitkin düşmüş halde bulundu. Ekipler, Pazarlıklı'ya yiyecek ve su verdi. Köye götürülen Şükriye Pazarlıklı, sağlık kontrolü için Gökçebey Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Silahlı kavgada ölen Gülşah'la ilgili 1 tutuklamaSinop'taki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.Kent merkezi Gazi Caddesi'nde önceki gece meydana gelen, iki çocuk annesi Gülşah K’nın ölümü ve 6 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya yönelik Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.