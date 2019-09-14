14.09.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul
İki İngilizin otel odasında sır ölümü
Beyoğlu’nda bir otel odasında İngiliz uyruklu biri kadın 2 turist ölü olarak bulundu. İkilinin uyuşturucu veya alkol zehirlenmesinden hayatlarını kaybetmiş olabilecekleri üzerinde duruluyor.
Tatil için Türkiye’ye gelen İngiliz uyruklu Adrian Samuel B. (60) ile Halina Paula De S. (59), Beyoğlu Şahkulu Mahallesi, Kumbaracı Yokuşu No 39’daki bir apart otele yerleşti. En son önceki gece İstanbul’u gezdikten sonra odalarına çekilen ikiliden 2 gün boyunca haber alınamadı. Dün sabah turistlerin odasına giremeyen temizlik görevlisi, otel personeline haber verdi. Personelin kapıyı kırarak girdiği odada turistler, yataklarının üzerinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ikilinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise cesetler üzerinde darp ve yaralama izine rastlanmazken ikilinin alkol ve uyuşturucu kaynaklı bir zehirlenmeden öldüğü üzerinde duruluyor.