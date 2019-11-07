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07.11.2019 - 11:54 | | İHA

İki kadın dehşeti yaşattı! Morluk ve sıyrıklar...

Antalya'da bir otelde çalışan Kırgızistan uyruklu kadın, yine Kırgızistan uyruklu 2 kadın tarafından darp edilerek yağmalandı. Olayı gerçekleştiren 2 kadın gözaltına alındı.

İki kadın dehşeti yaşattı! Morluk ve sıyrıklar...

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Kumköy mevkisinde faaliyet gösteren bir otelde kat görevlisi olarak çalışan Kırgızistan uyruklu Nurgul Karbaeva, aynı otelde çalışan Kırgızistan uyruklu Aızhan K. ve Aızada S. isimli kadınlar tarafından darp edilerek cep telefonunun zorla alındığını beyan ederek şikayetçi oldu. Şahsın devlet hastanesinden alınan doktor raporunda vücudunda darp izine bağlı morlukların ve sıyrıkların olduğunun tespit edilmesi üzerine başsavcılıktan arama ve el koyma kararı talep edildi.

Alınan arama kararına istinaden şüphelilerin otel lojmanındaki odasında yapılan aramada mağdura ait cep telefonu bulunarak muhafaza altına alındı. Gerekli incelemelerin ardından 2 kadın "Nitelikli Yağma, Kasten Yaralama ve Tehdit" suçlarından gözaltına alındı.

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