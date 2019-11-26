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26.11.2019 - 19:21 | | AA

İki kardeş 3 yıl arayla aynı şekilde ölmüştü... Flaş gelişme

Rize'de, evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden kız çocuğunun ölümüne ilişkin gözaltına alınan annesi tutuklandı.

İki kardeş 3 yıl arayla aynı şekilde ölmüştü... Flaş gelişme

Rize Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Kasım'da Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki bir apartmanın 6'ncı katındaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren 4 yaşındaki Fatma Nur H'nin ölümüne ilişkin bir süre önce annesi Emine H'nin ifadesine başvurdu.

İfadesinin ardından anne Emine H, Trabzon'daki bir hastanede psikolojik destek almaya başladı.

İki kardeş 3 yıl arayla aynı şekilde ölmüştü... Flaş gelişme


Bu süreçte olay yerini ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayda kusuru olabileceği şüphesiyle Emine H'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen anne Emine H, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İki kardeş 3 yıl arayla aynı şekilde ölmüştü... Flaş gelişme


Annenin, emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde hakkındaki suçlamaları reddettiği, ailenin diğer çocuğu Harun H'nin de 3 yıl önce aynı şekilde pencereden düşerek öldüğü öğrenildi.

Savcılığın, her iki çocuğun ölümüne ilişkin başlattığı soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

Marmara Depremi için ürküten iddia: Büyüklüğü minimum 7,2Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 'Marmara Denizi'nde bir deprem bekleniyor, şu anda olabilecek depremin büyüklüğü minimum 7,2. O deprem şu anda olabilir, belki 5-20 yıl bekleyebilir. Bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz ama yerini ve büyüklüğünü tahmin edebiliyoruz' açıklamasında bulundu.
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