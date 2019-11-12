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12.11.2019 - 16:56 | | AA

İki kardeşin kaderi kahretti! En acı tesadüf...

Rize'de bir apartmanın 6. katındaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Ailenin yaklaşık 3 yıl önce oğulları Harun'un da pencereden düşerek öldüğü öğrenildi.

İki kardeşin kaderi kahretti! En acı tesadüf...

Rize'de 6. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, merkez Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki bir apartmanın 6. katında oturan Medet-Emine Havuz çiftinin 4 yaşındaki kızı Fatma Nur Havuz, pencereden düştü.

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Havuz'un cenazesi, Rize Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. Medet-Emine Havuz çiftinin Harun adlı çocuklarının da yaklaşık 3 yıl önce aynı yerden düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Küçük Fatma Nur'un cenazesi yarın toprağa verilecek.

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