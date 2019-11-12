İki kardeşin kaderi kahretti! En acı tesadüf...

Rize'de 6. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, merkez Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki bir apartmanın 6. katında oturan Medet-Emine Havuz çiftinin 4 yaşındaki kızı Fatma Nur Havuz, pencereden düştü.

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Havuz'un cenazesi, Rize Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. Medet-Emine Havuz çiftinin Harun adlı çocuklarının da yaklaşık 3 yıl önce aynı yerden düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Küçük Fatma Nur'un cenazesi yarın toprağa verilecek.