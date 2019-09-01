Ä°ki kiÅŸi gÃ¶lette boÄŸuldu! Kahreden detay ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Olay, saat 14.30 sÄ±ralarÄ±nda Kulaâ€™ya baÄŸlÄ± YurtbaÅŸÄ± Mahallesiâ€™ne yeni yapÄ±lan sulama gÃ¶letinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, gÃ¶lete vakit geÃ§irmek iÃ§in gelen bir ÅŸahÄ±s, gÃ¶let kenarÄ±nda bir aracÄ± ve gÃ¶let iÃ§erisinde Ã§Ä±rpÄ±nan iki kiÅŸiyi gÃ¶rdÃ¼. Durumu hemen mahalleli vatandaÅŸlar ile 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine ambulans, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. HavanÄ±n rÃ¼zgarlÄ± ve suyun akÄ±ntÄ±lÄ± olmasÄ± sebebi ile su yÃ¼zeyinde bulunan Samet Sefa Sezgin (18), bir sÃ¼re sonra hareketsiz kaldÄ±. AkÄ±ntÄ±ya kapÄ±lan Sezgin, kÄ±yÄ±ya yaklaÅŸÄ±k 400 metre ileride bir koyda Ã§alÄ±lÄ±klara takÄ±larak durabildi.Â

Ã–te yandan 18 yaÅŸÄ±ndaki Samet Sefa Sezgin ile birlikte gÃ¶lete girdiÄŸi tespit edilen ve gÃ¶zden kaybolan AkÄ±n Karga (43) iÃ§in arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. AFADâ€™a baÄŸlÄ± ekipler su yÃ¼zeyinde bir sÃ¼re botla arama yaparken, havanÄ±n kararmasÄ± sebebi ile arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ara verildi.Â

GÃ¶let iÃ§erisinde girdikten sonra kaybolan AkÄ±n Karga iÃ§in yarÄ±n sabah erken saatlerde, AFAD ve Ä°zmir Polis Arama Kurtarma ekiplerine baÄŸlÄ± dalgÄ±Ã§ polislerin arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edeceÄŸi bildirildi.Â



YarÄ±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼ydÃ¼Â

Ã–te yandan Samet Sefa Sezgin ve AkÄ±n Kargaâ€™nÄ±n gÃ¶lette boÄŸulduÄŸu haberini alan yakÄ±nlarÄ± olay yerine akÄ±n etti. Suda boÄŸularak yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Samet Sefa Sezginâ€™in yarÄ±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼ olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. BoÄŸulan ÅŸahÄ±slarÄ±n yakÄ±nlarÄ± olay yerinde sinir krizleri geÃ§irdi.Â

Sudan Ã§Ä±karÄ±lan Sezginâ€™in cansÄ±z bedeni, otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere Kula Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â