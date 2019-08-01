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01.08.2019 - 12:29| İHA

İki motosiklet çarpıştı!

Kilis’te, iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

İki motosiklet çarpıştı!

Edinilen bilgiye göre, Fidanlık Kavşağında Ö.C. yönetimindeki 79 AE 279 plakalı motosiklet ile A.K. yönetimindeki 79 EF 422 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ö.C. yaralandı.

Kazada yaralanan Ö.C. olay yerine çağrılan 112 Acil Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

 

Türkiye’nin en büyük gözlemevi Erzurum’da yükselmeye devam ediyorCumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının desteklediği ve Atatürk Üniversitesinin yürütücülüğünü üstlendiği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 Vizyon projeleri arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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