İki motosiklet çarpıştı!

Edinilen bilgiye göre, Fidanlık Kavşağında Ö.C. yönetimindeki 79 AE 279 plakalı motosiklet ile A.K. yönetimindeki 79 EF 422 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ö.C. yaralandı.

Kazada yaralanan Ö.C. olay yerine çağrılan 112 Acil Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.