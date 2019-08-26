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26.08.2019 - 01:02| DHA

Ä°ki otomobil çarpÄ±ÅŸtÄ±: Çok sayÄ±da yaralÄ± var

Edirne'de kavÅŸakta iki otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazada 3'Ã¼ Ã§ocuk 8 kiÅŸi yaralandÄ±.Â

Ä°ki otomobil çarpÄ±ÅŸtÄ±: Çok sayÄ±da yaralÄ± var

Kaza, gece geÃ§ saatlerdeÂ SÃ¼loÄŸlu-LalapaÅŸaÂ yol ayrÄ±mÄ±nda meydana geldi.Â Muzaffer KabakbaÅŸ yÃ¶netimindeki 34 TM 4639 plakalÄ± otomobil, kavÅŸaktaÂ Saffet Åžahin yÃ¶netiminde plakasÄ± henÃ¼z belirlenemeyen otomobille Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ki otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: Ã‡ok sayÄ±da yaralÄ± var

Her iki otomobilin de demir yÄ±ÄŸÄ±nÄ± haline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ kazada 3'Ã¼ Ã§ocuk 8 kiÅŸi yaralandÄ±. KazayÄ± gÃ¶renÂ diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler itfaiye polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, ilk mÃ¼dahalelerini yaptÄ±klarÄ± yaralÄ±larÄ±Â Trakya Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi ile Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Kaza ile ilgili soruÅŸturma sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

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Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkiyatTürk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) tarafÄ±ndan Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki askeri birliklere zÄ±rhlÄ± araç ve mühimmat takviyesi yapÄ±ldÄ±.
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