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21.07.2019 - 10:56| AA

İki otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var...

Konya'nın Yunak ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, hamile kadın ile eşi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının karnındaki bebek kurtarılamadı.

İki otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var...
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var...
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var...
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var...
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Mustafa Çetin (67) idaresindeki 42 P 9216 plakalı otomobil, Yunak Yavaşlı Kavşağı'nda, Semih Gürbüz (25) yönetimindeki 34 AEC 321 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Mustafa Çetin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer araçta bulunan Semih Gürbüz ve hamile eşi Rabia Gürbüz (23) yaralandı.

Yaralılardan Rabia Gürbüz, ambulans helikopterle Akşehir'e, Semih Gürbüz ise ambulansla Konya'ya sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralı kadının karnındaki 7,5 aylık bebeğin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bebeklerini cami avlusuna bırakan anne baba kameradaAdıyaman’da iki aylık bebeklerini sevdikten sonra camiye bırakan anne ve baba kameralara yakalandı.
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