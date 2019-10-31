İki tekerle anında yardıma hazırlar

Trafiğe takılmadan sel, kaza, yangın, göçük ya da doğal afete müdahale edebilen motosikletli gönüllü kurtarmacılar, olası bir afette İstanbul halkına hizmet etmeye hazır. Hepsi ilk yardım eğitim alan 36 motosiklet tutkunu arasında 5 afet bilinci eğitmeni, 3 yangın güvenliği uzmanı, 2 ilk yardım eğitmeni, 1 iş güvenliği uzmanı, 2 yüksekte çalışma uzmanı bulunuyor.

Motosikletli Arama Kurtarma ve Destek Derneği, İstanbul’un trafik sorununa takılmadan olaylara müdahale ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca tanınarak akredite edilen motosikletli kurtarmacılar, kamyonetle ya da otomobille trafiğe takılan ekiplerden çok önce olay yerine varabiliyor.



55 can kurtardılar



Motosiklet eğitimlerini ilk yardım, iş güvenliği, afete müdahale, enkazda arama gibi eğitimlerle pekiştiren gönüllüler şimdilik 36 kişi.



Tüm motosikletlerin bagajlarında acil müdahale kiti, ilk yardım çantası, serum ve doğum seti, kırık sabitleyici ve sanayi tipi yangın söndürme seti bulunurken gönüllüler, en zor görevlere bile gitmekten çekinmiyor. Hayat kurtarmanın mutluluğunu tek karşılık olarak gören motosikletli arama kurtarmacılar, şimdiye kadar 55 kişiyi yaşama bağladı. Önceleri trafik kazalarına müdahale ederek ambulans gelene kadar kazazedelere ilk yardım uygulayan motosikletli gönüllüler; Nisan 2018 de Taksim İlkyardım Hastanesi’ndewki yangına ve Kasım 2018’de Dudullu’da çöken metro inşaatına ilk giden ekip oldu. Ardından Sarıgazi’de düşerek 4 askerimizin şehit olduğu helikoptere giden MAKUD üyeleri, Çekmeköy’deki askeri helikopter kırımına en erken ulaşanlar arasındaydı.









Kazalara müdahale



7 Şubat’ta Kartal’da çöken binaya ilk ulaşan ve çok sayıda insanı enkazdan çıkartan MAKUD gönüllüleri, gelen istek üzerine bir köpeği kurtarmak üzere Çankırı’ya gitti. Mart ayında Belgrat ormanında kaybolan üniversiteli genci arayan motosikletliler, nisan ayında Kağıthane’de çöken binada insanların mahsur kalabileceğini düşünerek harekete geçen gönüllüler arasındaydı.



18 Eylül’de Tuzla’da yanan fabrikaya ilk ulaşan yine motosikletli gönüllülerdi. Bu arada sayısız trafik kazasına ambulans veya itfaiye bile gelmeden ulaşan motosikletliler, aldıkları eğitimle kazazedelere ilk yardımı yaptı.

‘Motosikletler sadece sürmek için değildir’



MAKUD’a bağlı İstanbul’da 36 motosikletli arama kurtarma gönüllüsünün olduğu ve yardıma hazır 100 kişinin daha beklediği öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AFAD, İstanbul İtfaiyesi ve diğer arama kurtarma ekipleriyle ortak çalışmalar yapan MAKUD’un özel rölesi ile telsiz sistemi bulunuyor. MAKUD Başkanı Erkan Çekiç, şunları söyledi:



“Hayat kurtarmak, kazazedenin ya da yakınlarının gözlerindeki o minnet duygusunu görmek hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak bir güç hissettirir. Hiçbir zaman kahraman olmak için yapmıyoruz. Ama müdahalemiz o hissi fazlasıyla hissetmemizi sağlıyor. Öğrendikçe kahraman oluyor, kahraman oldukça olgunlaşıyoruz ve insanlara yardım etmenin ne kadar mutluluk verdiğini anlıyoruz. Motosikletin sadece yol yapmak için var olmadığını yardım için de etkili bir araç olduğunu kanıtlayabiliyorsak ne mutlu bize.”

