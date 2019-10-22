İki Türk gencinin şüpheli ölümü

Almanya’daki iki ölüm beraberindeki şüphelerle gündemde. ODTÜ’lü Mert Çokluk’un Nürnberg Tren İstasyonu’ndaki ölümünü 6 gün sonra öğrenen ailesi, “Tırnağı sökülmüş, vücudunda darp izleri var. Alman makamları bilgi vermiyor. Bilgisayar ve telefonu da kayıp. Her şey şüpheli” diyor. Berlin’de 4 ay önce yüksekten düşerek ölen Erasmus öğrencisi Dursun Karadavut’un ailesi de, “Bize intihar olduğu söylendi ama yurtta düştüğü balkon ortak kullanım alanı. Yurtta kimsenin ifadesi alınmamış” sözleriyle soru işaretlerinin aydınlatılmasını bekliyor.

‘Darp izi ve kırık var’

ODTÜ Matematik Bölümü’nü derece ile bitirdikten sonra master yapmak için Almanya’daki Nürnberg Üniversitesi’ne kayıt yaptıran Mert Çokluk (24), 4 Ekim’de Nürnberg Tren İstasyonu’nda ölü bulundu. Çokluk’un ölüm haberi, ailesine Alman makamlarınca 6 gün sonra bildirildi. Aileye, oğullarının nasıl öldüğüne dair bilgi verilmediği öğrenildi.

Baba Bekir Çokluk, oğlunun ölümünü şüpheli bulduklarını ve yetkililerden yardım beklediğini belirterek, “Oğlumun ölümünden 6 gün sonra haberdar olduk. Oğlumun cenazesine otopsi yapılmadan Türkiye’ye gönderilmesini istedik. Savcısı, cenazeyi görünce büyük ihtimalle trafik kazası diye tespit koydu. Trafik kazasında parmak sökülmez ama Mert’in ayak tırnağı sökülmüş. Cenazeye de ben kötü olurum diye arkadaşlarım, ‘Dayanamazsın sen girme’ dediler baktırmadılar. Yakın dostlarımız baktı. Onlar, Mert’in vücudunun çoğu yerinde darp izi ve kırıklar olduğunu söyledi. Bunlar hep insan da şüphe uyanıyor” diye konuştu.

Mert’in ölüm raporunda şüpheli ölüm yazdığını söyleyen Bekir Çokluk, “Mert, gece öldürülmüş. Ertesi sabah yaya trafiğine kapalı tren istasyonunda çocuğun cesedi bulunuyor. Her şey şüpheli. Ama Alman makamları resmi hiçbir açıklama yapmadığı gibi herhangi bir bilgi de vermedi. Oğlumun bilgisayar ve telefonu da kayıp” ifadelerini kullandı.

Dursun’un da intihar ettiği söylenmişti

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde okuyan 24 yaşındaki Dursun Karadavut, Erasmus programı ile Almanya’ya gitti ve lisans eğitimini Berlin’deki Postdam Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansa hazırlanan Karadavut’un, 16 Temmuz’da kaldığı yurdun 5. katından atlayarak intihar ettiği bilgisi aileye verildi. Aile ölümün şüpheli olduğunu iddia ediyor. İntihar ettiği iddia edilen Dursun’un kardeşi Esma Karadavut, şunları anlattı:

‘Gerçekler ortaya çıkarılsın’

“Ağabeyimin intihar ettiği söylenen balkon, yurttaki birçok öğrencinin ortak kullandığı bir balkon. Ama buna rağmen olayı gören olmamış ve ortada bir kamera kaydı falan yok. Arkadaşlarıyla, olayın olduğu gün gayet neşeliymiş, herhangi bir problem yokmuş. Onlar da intihar ettiklerine inanmıyorlar. Biz bu ölümü şüpheli buluyoruz. Devletimizin bu duruma sahip çıkmasını istiyorum. Buradaki konsolosluğu aradık, onlar bizi Almanya’ya yönlendirdi. Aldığımız cevap ‘Bekleyin’ oldu. Bu konunun bir an önce aydınlatılmasını, gerçeklerin ortaya çıkmasın ve sesimizin duyulmasını istiyoruz.”

Doktora yapacaktı

Mert’in başarılı bir öğrenci olduğunu aktaran Baba Çokluk, “Almanya’da master sunumunu yapıp, Hollanda Teknoloji Üniversitesi’nde Kasım ayının başında doktoraya başlayacaktı. 15 günlüğüne de Türkiye’ye gelecekti. Oğlum olayın olduğu akşam da annesiyle telefonla görüştü. Ondan önceki akşam ise 1 saatten fazla kardeşiyle konuşmuş ve bu konuşmalarda gayet neşeli gerçekleşmiş” dedi.