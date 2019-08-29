İkimizin Yerine filmi nerede çekildi? İkimizin Yerine filmi başrol oyuncuları

İkimizin Yerine filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2016 yılında vizyona giren film vizyonda 11 hafta boyunca kalırken 1.373.260 seyirci tarafından izlenirken toplamda 15.542.286,00 TL hasılat elde etti. Filmin yönetmen koltuğunda Umur Turagay'ın oturduğu filmin başrollerinde Nejat İşler ve Serenay Sarıkaya yer alıyor.

İKİMİZİN YERİNE FİLMİ KONUSU

Küçük bir kasabada yaşayan ve sürekli kendini tekrarlayan hayatının sırrını çözmeye çalışan Çiçek ailesinin kendisine dayattığı hayatın içinde sıkışıp kalmış genç bir kadındır. Hayata dair çözülmeyen soruları olan genç kadın kasabaya yeni gelen edebiyat öğretmeni Doğan ile karşılaşınca her şey değişir. Doğan bu yasak aşka ne kadar dirense de kendini Çiçek'e aşık olmaktan alıkoyamaz. İkili arasında büyük bir aşk başlar. Doğan ve Çiçek farklı hayatlarına rağmen birbirlerinin yaralarını sarmaya çalışırken bir ailenin de kaderini kökünden değiştirecektir...

İKİMİZİN YERİNE FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Son dönemin en popüler isimlerinden ve sinema perdesinde ilk kez boy gösterecek olan Serenay Sarıkaya ve sinemaya uzun bir ara vermiş olan Nejat İşler'i başrollerine yerleştiren romantik yapımın yönetmenliğini Umur Turagay üstleniyor. Senaryosunu Pınar Bulut'un yazdığı filmin kadrosunda Zerrin Tekindor, İştar Gökseven, Merve Çağıran, Aslı Bekiroğlu ve Özgür Emre Yıldırım gibi isimler yer alıyor.

İKİMİZİN YERİNE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin kasaba sahneleri Bursa’da çekildi. Mudanya ilçesinin Trilye beldesinde çekimleri gerçekleşen filmde, kasabanın otantik atmosferi tüm güzelliği ile yansıtılıyor. Ayrıca Mudanya’nın doğası da dağ eteklerinde çekilen sahnelerle beyaz perdeye yansıtılıyor. Küçük bir sahil beldesi olan Trilye, Marmara denizi kıyısındaki konumu ile izleyicilere hem deniz hem de yeşillik manzarası sunuyor.

Balıkçı teknelerinin yanaştığı sahil, dalgaların vurduğu görüntülerle sinematografik kareler verirken, uçsuz bucaksız yeşil vadiler de izleyenlere Mudanya’nın diğer yüzünü gösteriyor. İkimizin Yerine filmi için çekilen sahnelerde Trilye’nin iki katlı geleneksel evlerini, Arnavut kaldırımlı sokaklarını, küçük dükkanlarını görebilirsiniz.