MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İkinci ara tatil ne zaman? 15 tatil ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman verilecek?
ABONE OL
19.12.2019 - 16:09 |

İkinci ara tatil ne zaman? 15 tatil ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman verilecek?

9 Eylül'de başlayan 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk ara tatilin Kasım ayında gerçekleştirilmesinin ardından gözler 15 tatilin gerçekleştirileceği tarihlere çevrildi. Peki 15 tatil ne zaman başlayacak? Öğrenciler ilk dönem karnelerini ne zaman alacak? İkinci ara tatil hangi ay içerisinde yapılacak?

İkinci ara tatil ne zaman? 15 tatil ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman verilecek?

2019-2020 eğitim öğretim yılında bu yıl ilk kez ara tatil uygulaması yapıldı. Binlere öğrenci bir hafta süren Kasım ara tatilinin ardından son sınavlarını olmak ve dönemi tamamlamak için okula geri döndü. Okula geri dönüşün ardından öğrenciler ve veliler 15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili hangi tarihlerde sorularına yanıt aramaya başladı. Peki öğrenciler sömestr tatiline ne zaman başlayacak? İkinci ara tatil kaçıncı ayda yapılacak?

15 TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

9 Eylül tarihinde başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat'ta başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

3 Nisan Cuma günü ders bitimi ile ikinci ara tatil başlayacak. 13 Nisan Pazartesi günü öğrenciler yeniden ders başı yapacaklar.

 

Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ruam hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Ruam belirtileri, Ruam hastalığı tedavisi

Ruam hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Ruam belirtileri, Ruam hastalığı tedavisi

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

Sıradaki Haber