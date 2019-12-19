İkinci ara tatil ne zaman? 15 tatil ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman verilecek?

2019-2020 eğitim öğretim yılında bu yıl ilk kez ara tatil uygulaması yapıldı. Binlere öğrenci bir hafta süren Kasım ara tatilinin ardından son sınavlarını olmak ve dönemi tamamlamak için okula geri döndü. Okula geri dönüşün ardından öğrenciler ve veliler 15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili hangi tarihlerde sorularına yanıt aramaya başladı. Peki öğrenciler sömestr tatiline ne zaman başlayacak? İkinci ara tatil kaçıncı ayda yapılacak?

15 TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

9 Eylül tarihinde başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat'ta başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

3 Nisan Cuma günü ders bitimi ile ikinci ara tatil başlayacak. 13 Nisan Pazartesi günü öğrenciler yeniden ders başı yapacaklar.