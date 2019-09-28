İkinci geceyi de dışarıda geçirdiler

Depremin etkisinden kurtulamayan vatandaşlar boş buldukları parklarda, bahçelerde, meydanlarda ve cami avlularında sabahladı. Polis ekipleri gece sık sık devriye görevi yaparken, Türk Kızılayı, İBB ve ilçe belediyeleri kent genelinde parklarda ve açık alanlardaki vatandaşlara yiyecek dağıttı.



Depremin ardından Marmara Denizi’nde 200’ün üzerinde artçı sarsıntı da kaydedilmesi vatandaşlar arasında korkuya sebep oldu. Avrupa Yakası’nda başta Silivri olmak üzere Avcılar, Küçükçekmece, Fatih, Bahçelievler, Sultangazi, Güngören, Esenyurt, Zeytinburnu ve Eyüp gibi ilçelerde vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Çadırını, battaniyesini ve yorganını alan İstanbullular açık alanlara, parklara ve bahçelere akın etti. Vatandaşların bir kısmı buralarda çadır kurarken, bir kısmı da otomobillerinde geceyi geçirdi.



Avcılar Merkez ile Denizköşkler ve Ambarlı Mahallesi’ndeki parklar da gece geç saatlere kadar evlerine girmekten korkanlarla doldu. Halkalı’da da Hayat Parkı’na gelen vatandaşlar, buldukları boş alanlara halı ve battaniye sererek, geceyi geçirmeye çalıştı. Zeytinburnu’nda ise evlere girmeye korkan yüzlerce vatandaş Özgürlük, Avrasya ve Zeytinpark’ı hınca hınç doldurdu. İstanbul’un tarihi camileri; Sultan Ahmet, Fatih ve Eyüp Sultan camileri dün gece deprem korkusu yaşayan vatandaşları ağırladı.



‘Otoparklara gelin’ çağrısı



Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Başkanı Serkan Bakırtaş, TOBFED bünyesinde faaliyet gösteren tüm açık otoparkların acil durumlarda toplanma alanı olarak kullanılabileceğini AFAD’a önerdiklerini bildirdi.



Fotoğraflar: OĞUZ YETER