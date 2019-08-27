İkinci S-400 bataryası bugün yola çıkıyor

Teslimat sürecinin yaklaşık iki hafta sürmesi planlanıyor. Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemine ait ikinci batarya teslimatı süreci bugün başlıyor.



Teslimat sürecinin yaklaşık iki hafta sürmesi planlanıyor. Erzincan’da 3. Ordu Komutanlığı devir teslim törenine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya’dan 2.5 milyar dolar karşılığında satın alınan S-400 hava ve füze savunma sistemine değinerek, “12 Temmuz’da S-400 tedarik çalışmaları başladı. Bu çerçevede yapılan çalışmalar devam ediyor. Birinci batarya geldi. İkinci bataryanın temini için de 27 Ağustos’tan itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak.



Amacımız ülkemizin ve milletimizin dışarıdan gelecek hava ve füze tehdidine karşı korunması ve kollanmasıdır” dedi.

İki hafta sürecek



Bugün başlayacak ikinci batarya teslimatının da, Ankara Kahramankazan’daki eski adı Akıncılar olan Mürted Hava Meydan Üssü’ne yapılması planlanıyor. İkinci bataryaya ait parçalar yine Rus Hava Kuvvetleri’ne ait Antonov AN-124 ve İlyushin Il-76 kargo açaklarıyla Ankara’ya taşınacak. Parçalar, ağır tonajlı askeri TIR’lara yüklenerek güvenlikli hangarlara çekilecek.



İlk batarya teslimatı 14 günlük süreçte yaklaşık 30’u aşkın kargo uçağı ile sağlanmıştı. batarya teslimatının da yaklaşık iki hafta sürmesi ve günlük ortalama üç uçağın Mürted’e iniş yapması bekleniyor. İlk gelecek uçaklarda; sisteme ait taşıyıcı kamyonlar, füze vinçleri, jeneratör, fırlatıcı, taşıyıcı araç ve çekici kamyonlardan oluşması bekleniyor. Ardından radar sistemleri, komuta kontrol ve ekipmanları, fırlatma rampalarının nakli sağlanacak. İki bataryadan oluşan ilk sistemin Kasım-Aralık ayına kadar kurulumunun tamamlanması ve tam harekat yeteneğinin Nisan 2020’de faaliyete geçirilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz ay teslimatı tamamlanan ilk bataryanın da kurulum ve eğitim çalışmaları sürüyor.



İki sistem dört batarya



Teslimat planına göre S-400’ler Türkiye’ye iki filo (sistem) şeklinde teslim edilecek. İki filo dört bataryaya tekabül ediyor. Bir bataryada dokuz lançer bulunuyor. Her bir lançer ise dört füze alıyor. Yani bir bataryada 36 füze bulunuyor. Bu da bir S-400 sisteminde 72 füzenin olduğu anlamına geliyor. Türkiye iki sistem alacağı için toplam 144 füze olacak. Ayrıca 48 yedek füze teslim edilecek. Toplamda ise 192 civarında füze teslim edilmesi planlanıyor.