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16.09.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

İkinci S-400’lerin sevkiyatı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, 27 Ağustos’ta başlayan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin ikinci batarya malzemelerinin intikalinin tamamlandığını bildirdi.

İkinci S-400’lerin sevkiyatı tamamlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de Rusya Federasyonu ile imzalandığı, sözleşme kapsamında sistemin birinci batarya malzemelerinin intikalinin 12-25 Temmuz’da tamamlandığı hatırlatıldı. Açıklamada, 27 Ağustos’ta başlayan ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı’na intikalinin de dün tamamlandığı bildirildi. Sistemin kurulum çalışmaları ve kullanıcı personelin eğitimlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, sistemin Nisan 2020’de faal hale getirilmesinin planlandığı kaydedildi. 

Rusya Savunma Bakanlığı S-400 sevkiyatının son görüntülerini yayınladıRusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye gönderilen S-400 füze savunma sistemlerinin son parçalarının sevkiyat görüntülerini yayınladı.
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