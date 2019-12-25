MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İkinci skandal... Ortaya çıktı! 'Er kişiye...'
ABONE OL
25.12.2019 - 09:07 |

İkinci skandal... Ortaya çıktı! 'Er kişiye...'

Duruşma sırasında savunma yapmak üzere ayağa kalkan avukat Tuğçe Çetin’in etek boyunu kısa bulan, aynı gün başka bir duruşmada da küpe takan avukat Dorukcan Davutoğlu’na “Er kişiye küpe takmak yakışmaz” diyen Anadolu 2’nci İş Mahkemesi Hâkimi Mehmet Yoylu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Görevi kötüye kullanma” ve “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”ten 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İkinci skandal... Ortaya çıktı! 'Er kişiye...'

Hürriyet gazetesinden Ayşegül Usta'nın haberine göre, Yoylu savunmasında özetle, bir yargı mensubu olarak mevzuata dikkat ettiğini, olay günü müşteki avukat Tuğçe Çetin’i iyi niyetli uyarmak istediğini, yaptığı işlemleri tutanağa geçirdiğini, işlemlere karşı yasa yollarının açık olduğunu söyledi. Yoylu’nun birinci sınıf hâkim olması nedeniyle Yargıtay Görevli Ceza Dairesi’nde son soruşturma yapılmak üzere şüpheli hakkında soruşturmanın açılması, atılı suçlardan yargılamasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi talep edildi.

Daha fazla dayanamadı... Yaşlı kadını uçurdu!Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kadının kuvvetli rüzgar nedeniyle savrulup yere düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokakta erkek cesedi bulundu!

Sokakta erkek cesedi bulundu!

İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

Sıradaki Haber