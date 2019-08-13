İkinci şok! 'Yaptıkları insanlığa sığmaz...'

Yeniasır gazetesinden Fatih Şendil'in haberine göre, İngiltere Londra'da Specsavers Opticians isimli gözlük mağazalarının sahibi 47 yaşındaki Selçuk Arslan'ın, tüm mirasını Çinli sevgilisi Christy Man ve kardeşi Tanju Arslan'a bıraktığı yönünde yazı alınca şoke olan İzmirli kızı Selin Kanaç, ikinci kez sarsıldı. Baba Arslan'ın Türkiye'deki vergi ve SSK borçları Kanaç'a kaldı. Babasının geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında imzaladığı vasiyet nedeniyle mirastan mahrum bırakılmaya çalışıldığını belirten Selin Kanaç, babasının İngiltere'ye gitmeden önce İzmir'de kurduğu şirketlerine ait 100 bin liranın üzerinde vergi ve SSK prim borcunun kendisine kaldığını söyledi.

İŞBİRLİĞİ YAPMIŞLAR

Babasının borçlarını taksitlendirdiğini ve ödemeye başladığını belirten iki çocuk annesi Selin Kanaç, "Bunlar beni mirastan geçerliliği olmayan bir belge ile dışladı. Bir de babamın Londra'ya gitmeden önce Türkiye'de bulunan üç şirketinden kalan 100 bin lira civarındaki vergi ve SSK prim borcu ise, bana kaldı. Ben Çinli Man ile amcama ulaşıp böyle bir borç bulunduğunu söyledim, oralı bile olmadılar. Sonrasında telefonlarıma bile çıkmadılar" diye konuştu. Kanaç, "İngiltere'deki mirasa kondular, Türkiye'deki vergi ve SGK borcunu bana bıraktılar. Ama ne olursa olsun babamın borcunu ödeyeceğim. Babamın mezarında bu borçla uyumasına izin vermem, veremem. Ama onların yaptıkları insanlığa sığmaz. Benim ve babamın iki torunu olan çocuklarımın hakkını sonuna kadar arayacağım" dedi.

NE OLMUŞTU

Marmaris'te toprağa verilen Selçuk Arslan'ın Bornova'da yaşayan kızı Selin Kanaç, babasının Çinli sevgilisi Christy Man'dan gelen miras yazısıyla şoke oldu. Yazıda babasının kendisini vasiyetname ile mirasından mahrum ettiği ve mal varlığının çoğunu Man'a bıraktığı ifade ediliyordu. Mirasın bir kısmının da Çinli sevgili ile birlikte hareket eden amcası Tanju Arslan'a bıraktığını öğrenen Kanaç, "Babam, ölmeden önce beyin ameliyatı geçirdi. Vefatından 3 ay önce imzalanan belge ile beni mirastan mahrum bırakmaya çalışıyorlar" dedi.