İkizler burcu hakkında merak edilenler - Günlük burç yorumu ve özellikleri

21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında doğanlar ikizler burcu oluyor. Hava grubuna giren ikizler burcunun genel özellikleri merak ediliyor. İşte ikizler burcu günlük burç yorumu...

İKİZLER BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugün hareketli ve keyifli geçeceğinin sinyallerini sabahtan beri alıyor olmalısınız. Konuşmalarınız etrafınızdakileri motive ediyor olabilir. İşlerinizin şanslı aktığı zamanlar söz konusu. Kendinizi oldukça pozitif ifade ediyorsunuz. İletişimden kaynaklı kısmetler gelebilir. Siz yine de bu konulara karşı dikkatli olmaya çalışın.

İKİZLER BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Tanımlayan söz: Kendimi düşündüklerimde arıyorum

Yönetici gezegeni: Merkür

Elementi: Hava

Niteliği: Değişken

Rengi: Sarı ve turuncu

Metali: Cıva

Taşı: Agat

Vücutta karşı geldiği bölge: Omuzlar, eller, kollar, sinir sistemi

Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Zeki ve kıvrak, bilgi dolu, meraklı, ticarette yetenekli, hızlı ve rahat iletişim kuran

Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Huzursuz ve dağınık, kararsız, maymun iştahlı, aldatmaya yatkın, kurnaz ve duygusal açıdan zayıf