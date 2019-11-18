İkizler burcu hakkında merak edilenler - Günlük burç yorumu ve özellikleri
İkizler burcu olanlar, günlük burç yorumu için arayışa geçti. İkizler burcunun günü nasıl geçireceği hakkında bilgi almak isteyenler, ikizler burcu günlük yorumunu okuyor. Hava grubundan olan ikizler burcu günlük yorumu ve genel özellikleri haberimizde...
21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında doğanlar ikizler burcu oluyor. Hava grubuna giren ikizler burcunun genel özellikleri merak ediliyor. İşte ikizler burcu günlük burç yorumu...
İKİZLER BURCU GÜNLÜK YORUMU
Bugün hareketli ve keyifli geçeceğinin sinyallerini sabahtan beri alıyor olmalısınız. Konuşmalarınız etrafınızdakileri motive ediyor olabilir. İşlerinizin şanslı aktığı zamanlar söz konusu. Kendinizi oldukça pozitif ifade ediyorsunuz. İletişimden kaynaklı kısmetler gelebilir. Siz yine de bu konulara karşı dikkatli olmaya çalışın.
İKİZLER BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ
Tanımlayan söz: Kendimi düşündüklerimde arıyorum
Yönetici gezegeni: Merkür
Elementi: Hava
Niteliği: Değişken
Rengi: Sarı ve turuncu
Metali: Cıva
Taşı: Agat
Vücutta karşı geldiği bölge: Omuzlar, eller, kollar, sinir sistemi
Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Zeki ve kıvrak, bilgi dolu, meraklı, ticarette yetenekli, hızlı ve rahat iletişim kuran
Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Huzursuz ve dağınık, kararsız, maymun iştahlı, aldatmaya yatkın, kurnaz ve duygusal açıdan zayıf