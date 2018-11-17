İkizler Memo - Can yeni fragman ne zaman yayınlanacak?

İkizler Memo - Can yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de Kanal D'de!

İKİZLER MEMO-CAN 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İkizler Memo-Can 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinden izleyebilirsiniz.

İKİZLER MEMO - CAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaren ve Osman kaçmaya karar verir. Mahmut bunu fark edince tüfeğiyle Osman’ın peşine düşer.

Can ise yavru bir kediyi kurtarmaya çalışırken ağaçtan düşer. Hafızası geri gelmeye başlar. Can’ın garip hareketleri şaşkınlık konusu olur.

Osman Yaren’le evlenmeye karar verir. Yıldırım nikahı ile evleneceklerdir. Ancak Mahmut’un bu oyunu bozmaya niyeti vardır.

Sibel, Onur’a evlenmek için baskı yapar. Can duruma tepki gösterir. Onur, Can’ın tepkisi nedeniyle Sibel’den ayrılır. Bunu kendine yediremeyen Sibel, Onur’dan koparmaya çalıştığı parayı bu sefer Can’ı kaçırıp fidye yoluyla almaya karar verir. Sibel mafyaya başvurur. Mafya Can’ı kaçırır. Bunu gören Memo kardeşini kurtarmak için peşlerine düşer.