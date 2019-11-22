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22.11.2019 - 21:46 | | İHA

İkizleri yangın ayırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kömürlükte çıkan yangında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ömer Argun son yolcuğuna uğurlanırken, küçük Ömer’in ikiz kardeşinin olduğu öğrenildi.

İkizleri yangın ayırdı

Huzur Mahallesi'nde Argun ailesinin 5 yaşındaki çocukları Ömer Argun iddiaya göre kömürlüğe girerek oyun oynamaya başladı. O sırada henüz belirlenmeyen bir neden kömürde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede kömürlüğünün tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası korkunç gerçekte ortaya çıktı.

İkizleri yangın ayırdı



Yangından dolayı çıkamayan 5 yaşındaki Ömer feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. Olay duyan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Emniyet ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak olay yerinde incelemede bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ömer'in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada yapılan işlemlerinin ardından küçük çocuğun cenazesi Huzur mahallesine getirildi. Doğru mahallede kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan Ömer Argun'un ikiz olduğu ve ikizinin ise kız olduğu ve isimin Ümmühan Argun olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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