İklim aktivisti Greta Kadıköy’de duvarda

Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen Greta Thunberg’in portresini Kadıköy Göztepe’deki Mustafa Mazharbey Sokak’ta bulunan bir binanın duvarına Portekizli mural sanatçıları Mr. Dheo ve Pariz One resmetti. Binanın fotoğrafı ‘Fridays for Future’ hareketinin Türkiye hesabından “Kadıköy sokaklarından Greta Thunberg ve tüm iklim aktivistlerine selam var” mesajıyla paylaşıldı.

Genç iklim aktivistlerinin 20 Eylül’de tüm dünyada yapacağı ‘Küresel İklim Grevi’ kapsamında Kadıköy’de de etkinlik düzenlenecek.

‘Kaldırım Serçesi’ Moda’da

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği, 6 yabancı ve 1 yerli sanatçının katıldığı ‘Mural Festivali’nde yapılan çalışmalardan biri de 2018’de kaybettiğimiz usta oyuncu Gülriz Sururi’nin resmi oldu. Fransa’dan Zag & Anje, Moda Caddesi’ndeki merdivenlere Gülriz Sururi’yi resmetti. Gülriz Sururi, Fransız sanatçı Edith Piaf’ın yaşamının anlatıldığı ‘Kaldırım Serçesi’ adlı müzikalde başrol oynamıştı. Festival 14 Eylül’e kadar sürecek.