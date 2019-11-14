İklim değişikliği Türkiye’yi bakteri cennetine çevirdi!

Rapora göre dünya genelinde her bir saniyede 171 bin kilogram kömür, 11 milyon 600 bin litre doğal gaz ve 186 bin litre petrol tüketiliyor. Raporda dikkat çeken bölümler arasındaTürkiye’yi bekleyen riskler de yer alıyor. 2016’da dünya genelinde ava kirliliği kaynaklı erken ölümlerin, 440 bini kömürden olmak üzere 2.9 milyon olarak gerçekleştiği, Türkiye’de ise bu rakamın 11 bini kömür kaynaklı olmak üzere, toplam 26 bin olarak tespit edildiği belirtiliyor.

‘En çok çocuklar’

Rapora göre Türkiye’de, bugün doğan bir çocuk, fosil yakıtlar ve artan sıcaklıkların etkisiyle ergenlik ve yetişkinlik dönemleri boyunca daha fazla toksik hava soluyacak. Buna bağlı olarak hava kirliliği, akciğer işlevinin azalmasına, astımın kötüleşmesine, kalp krizi ve felç riskinin artmasına sebep olacak. Raporda, Türkiye’deki bekleyen riskler için şu görüşler yer alıyor:

“Bulaşıcı hastalıklardaki artıştan en çok çocuklar etkilenecek. 2018 yılı ishalli hastalıkların ve iltihaba neden olan bakterilerin yayılmasını sağlayan iklim koşulları açısından kayıtlara geçen en kötü ikinci yıl oldu. Türkiye kıyı bölgelerinin yüzde 60’ının ishalli hastalıklara yol açabilen Vibrio bakterisi için elverişli olduğu tespit edildi. Bu oran 1980’li yıllara göre yüzde 10 artmış durumda. Şimdiye kadar yaşanan en sıcak dördüncü yıl olan 2018’de, 65 yaşın üzerinde sıcak hava dalgasına maruz kalan insan sayısı 220 milyona ulaşarak bir rekor kırdı. Bu durum, 2017 yılındaki seviyesine göre ise 63 milyon artış anlamına geliyor. Türkiye’de ise 2018 yılında 65 yaş üstü insanların sıcak hava dalgalarından etkilendiği 800 bin vaka meydana geldi. Ayrıca yine Lancet yazarlarının hesaplarına göre Türkiye’de iklim değişikliğinin etkileri sebebiyle sadece 2018’de 8.7 milyon saatlik iş kaybı yaşandı.”