İklim değişikliğine karşı kıyı temizliği

‘Avrupa Birliği İklim Diplomasisi Haftası’ kapsamında 2017’den bu yana düzenlenen sahil temizleme etkinlikleri bu yıl İstanbul Kilyos’ta başladı. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Cristian Berger, AB Delegasyonu 2019 İyi Niyet Elçisi oyuncu Berrak Tüzünataç ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in ev sahipliğinde deniz kirliliğine dikkat çekmek için Kilyos Eski Turban Beach’te sahil temizleme etkinliği düzenlendi. Sahil temizliğine Anafartalar Ortaokulu öğrencileri de katıldı. Kıyıda yapılan temizlikte plastik su şişeleri, sigara izmaritleri, plastik poşetler, halat gibi atıklar toplandı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, belediye olarak haftada 3 gün kıyıyı temizlediklerini belirterek, “Burada öğrencilerimiz ve gençlerle birlikte temizlik yapılmasının amacı bir algı yaratmak. Temizlikten çok daha önemli olan ise çevreyi kirletmemeyi öğretmek gerektiği” dedi. Büyükelçi Christian Berger ise “Yapmamız gereken şey, dünyayı ve ekonomimizi karbondan arındırmak. Başka çevre sorunlarımız da var. En önemlilerinden biri plastik. Burada bulunmamızın nedeni de plastiği uzak tutmamız gerektiğini hatırlatmak.”

Berrak Tüzünataç: Plastik atmayın

Oyuncu Berrak Tüzünataç, iklim aktivistlerinin sözcüsü Atlas Sarrafoğlu’yla sohbet ettiğini belirterek şunları söyledi: “Böyle bir neslin gelmesini bilmek harika. İklim aktivisti Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler’de konuşma yaptı ve her yerde yankılandı. Buna rağmen insanlar plastikleri doğaya atma hakkını kendinde görüyor. Bu bana, insan türünün gelecek nesillere karşı bir vicdan oluşturamadığını düşündürüyor. Günlük yaşamda plastik kullanımını azaltmak aslında bir hayat tarzı değişimi. Doğaya ambalaj atan insanlar olmaktan çıkmalıyız. Kullandığımız kozmetik ürünlerde de bu sorumluluğu taşımalıyız.”