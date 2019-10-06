İklim değişkliği cilt hastalıklarını artırdı: Türkiye'de 900 bin ürtikerli hasta var

Toplantıda konuşan Dermatoimmünoloji ve Alerji Derneği Başkanı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Atakan, şu bilgileri verdi:



“Ürtiker, toplumda görülme sıklığı artan, kaşıntılı, kabarık ve ödemli plak şeklindeki lezyonlarla karakterize bir cilt hastalığı. Bu lezyonların en belirgin özelliği, çok kaşıntılı olmalarının yanı sıra 24 saatten daha az bir sürede kendiliğinden kaybolmaları. Ürtikerin, akut ve kronik olarak iki farklı klinik tipi bulunuyor. Altı haftaya kadar devam eden ürtikere akut; altı haftayı geçenlere kronik ürtiker adı veriliyor. Akut ürtiker çocuklarda daha sık görülüyor. Kronik ürtiker 20-40 yaş arasında genç erişkinler ile özellikle kadınlarda erkeklere oranla iki kat daha fazla görülüyor. Çeşitli ilaçlar, enfeksiyonlar, bazı hormon hastalıkları, stres ve besin katkı maddeleri hastalığı ortaya çıkarabildiği gibi alevlendirebiliyor.”



Mevsimsel değişim



Mevsimsel değişimlerin beraberinde alerjik ve cilt reaksiyonlarında artışa neden olduğunu söyleyen Atakan, “Kullanılan yeni teknik ve uygulamalar, bir takım kozmetik ürünlerindeki kimyasallar ve kullanım artışı, gıdalardaki bozulma ile iklim değişikliği cilt hastalıklarını olumsuz etkilemeye başladı. İklim değişikliği alerjik reaksiyonları daha çok tetiklerken, beraberinde cilt hastalıklarında artışa neden oluyor. Stres deri hastalıklarını artırıcı faktör. Altta yatan çok daha farklı nedenler de var” dedi.