MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İKSEV Caz Festivali’nin afişi Kastamonu’dan
ABONE OL
04.01.2020 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

İKSEV Caz Festivali’nin afişi Kastamonu’dan

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV) açtığı 18. Caz Afişi Yarışması sonuçlandı. Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü yüksek lisans öğrencisi Muhammet Ceyhan’ın çalışması 27. İzmir Avrupa Caz Festivali’nin afişi olarak seçildi.

İKSEV Caz Festivali’nin afişi Kastamonu’dan

Ödüllü afişlerle birlikte yarışmaya katılan toplam 31 Afiş 27. İzmir Avrupa Caz Festivali süresince Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sergilenecek. 

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

Cezayir'e doğru yola çıktılar

Cezayir'e doğru yola çıktılar

Sıradaki Haber