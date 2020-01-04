04.01.2020 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
İKSEV Caz Festivali’nin afişi Kastamonu’dan
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV) açtığı 18. Caz Afişi Yarışması sonuçlandı. Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü yüksek lisans öğrencisi Muhammet Ceyhan’ın çalışması 27. İzmir Avrupa Caz Festivali’nin afişi olarak seçildi.
Ödüllü afişlerle birlikte yarışmaya katılan toplam 31 Afiş 27. İzmir Avrupa Caz Festivali süresince Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sergilenecek.