26.09.2019 - 10:06 |
İl il hava durumu | Eylül ayının son günlerinde hava nasıl olacak?
Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu nasıl olacak? Eylül ayının bitmesine birkaç gün kala havalar serinleyecek mi? İşte vatandaşlar arasında merak konusu olan hava durumu Meteoroloji tarafından yayınlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu bilgilerini, resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Perşemmbe, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri hava nasıl olacak? İşte hava durumunda son dakika tahminleri...
"ANKARA HAVA DURUMU"
Bugün parçalı bulutlu 13°C 24°C
Cuma günü parçalı bulutlu 13°C 26°C
Cumartesi günü parçalı bulutlu 12°C 24°C
Pazar günü az bulutlu 11°C 25°C
"İSTANBUL HAVA DURUMU"
Bugün Az bulutlu 16°C 24°C
Cuma günü hafif sağanak yağışlı 18°C 24°C
Cumartesi günü parçalı bulutlu 17°C 24°C
Pazar günü az bulutlu 16°C 25°C
"İZMİR HAVA DURUMU"
Bugün parçalı bulutlu 18°C 29°C
Cuma günü parçalı bulutlu 18°C 29°C
Cumartesi günü az bulutlu 20°C 27°C
Pazar günü açık 17°C 26°C
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