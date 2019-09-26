İl il iŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Binlerce kişi İŞKUR TYP programları sayesinde okullarda temizlik ve güvenlik personeli olarak çalışacak. Yaklaşık 6 bin işe alım için on binlerce kişi başvuruda bulundu. Bazı illerde başvurular yarın son buluyor. Peki, başvurularını tamamlayan adayların kura sonuçları açıklandı mı?

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR TYP kura sonuçları henüz açıklanmış değil. Kura sonuçlarının İŞKUR il müdürlüklerince açıklanması bekleniyor.

ADAYLAR NASIL BELİRLENECEK?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

- Noter kurası yöntemi,

- Liste yöntemi,

- Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları