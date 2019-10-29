29.10.2019 - 14:37 |
İletişim nedir? İletişim ne anlama geliyor?
Her gün birçok insanla iletişim halindeyiz. İletişim içinse farkı faklı yöntemler kullanıyoruz. Peki iletişim tam olarak nedir?
Çağımız iletişim çağı... Her gün insanlarla iletişim geçiyoruz ve “kitle iletişim” araçları sayesinde dünyanın bir ucundaki olaydan haberimiz oluyor. Peki iletişimin tam olarak manası nedir?
İLETİŞİM NEDİR?
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. İnsanın hem doğal hem de toplumsal çevresi ile ilişkilerine göre değişip gelişen ve buna karşılık insanı değiştiren bir süreçtir.
En genel anlamıyla iletişim: ‘’Kaynak ve alıcı arasındaki bilgi alışverişi, bilgi aktarma ve iletiye ortak bir anlam kazandırma süreci” olarak tanımlanır.’ İletişim sözcüğü Latince kökenli olmakla beraber communication sözcüğünün karşılığıdır.
Canlı heykelden rekor denemesi!İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve şehitler için bir rekor denemesi yaparak 24 saatlik canlı heykel gösterisine başlayan performans sanatçısı Yunus İşçi (26), saat 12.00’de 17 saati geride bıraktı. Heykelin canlı olduğunu anlayanlar önce şaşırdı sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.