İletişim nedir? İletişim ne anlama geliyor?

Çağımız iletişim çağı... Her gün insanlarla iletişim geçiyoruz ve “kitle iletişim” araçları sayesinde dünyanın bir ucundaki olaydan haberimiz oluyor. Peki iletişimin tam olarak manası nedir?

İLETİŞİM NEDİR?

Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. İnsanın hem doğal hem de toplumsal çevresi ile ilişkilerine göre değişip gelişen ve buna karşılık insanı değiştiren bir süreçtir.

En genel anlamıyla iletişim: ‘’Kaynak ve alıcı arasındaki bilgi alışverişi, bilgi aktarma ve iletiye ortak bir anlam kazandırma süreci” olarak tanımlanır.’ İletişim sözcüğü Latince kökenli olmakla beraber communication sözcüğünün karşılığıdır.