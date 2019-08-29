İlginç görüntü! Aynı kişiye 2 kez çarptı

Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi Sığıralanı mevkisindeki kavşakta meydana gelen kazalar güvenlik kameralarına yansıdıGörüntülerde, kadın sürücünün kullandığı motosikletin yolda yürüyen yayaya çarpması yer alıyor. Kazanın ardından yayayla sürücünün konuşması ve yayanın tekrar yürümeye devam etmesi görüntülerde yer alıyor.

Yaklaşık 10 saniye sonra yeniden hareket eden sürücünün, motosikletle aynı yayaya çarpması ve ikisinin de yere düşmesi görüntülere yansıyor.

Görüntülerde, kazanın ardından yayanın kadın sürücüye yardım etmesi, çevredeki vatandaşların da yardımıyla aracın yoldan çekilmesi yer alıyor.

İlginç kaza ilçede günün konusu olurken, yaya ve sürücünün kazadan küçük sıyrıklarla kurtulduğu belirtildi.